Жительница Краснодара спрятала ребенка от бывшего мужа в Томске

Томичка была против общения ребенка с отцом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томичка решила ограничить общение бывшего мужа-краснодарца с общим ребенком и увезла его в Сибирь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Как стало известно, во время замужества женщина проживала в Краснодаре. После развода, по решению суда, общий ребенок остался с ней. Решив ограничить общение с родным отцом, она увезла его в Томск. Бывший супруг был против такого решения – он хотел общаться с ребенком, но не знал, куда его увезли. За помощью обратился к судебным приставам. Служители закона выяснили, куда переехала женщина, и обратилась к коллегам в Сибирь. Томские приставы не только узнали, где она работает, но и установили с ней контакт. В итоге им удалось убедить томичку, что отец имеет право общаться с ребенком. В результате родительские права мужчины были восстановлены.