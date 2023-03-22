Томские активисты создали интерактивную карту города со скользкими тротуарами и опасными сосульками

Для горожан составили указатели со скользким тротуаром, сугробами, ямами и указаниями, где необходимо насыпать песок. Фото: Анна Ковалёва

Томские общественники создали интерактивную карту города с проблемными участками, сообщили в телеграм-канале “Снежный Томск”. На схеме отмечают скользкие и заснеженные дороги, остановки, тротуары, лестницы, крыши с наледью и сосульками.

“Городские службы не реагируют на предоставленную информацию о нарушениях эксплуатации объектов, создающих опасность для жизни горожан! Администрация всю зиму молчит, а весной разводит руками”, - объяснили активисты.

На карте уже более 200 обращений, указывающих на критические территории. Разработчики напоминают - если заметили сосульки или свисающую снежную шапку на крыше, необходимо звонить по номеру телефона 005, делать фото и присылать в телеграм-бот. Общественники отслеживают статус уборки.

Для горожан составили указатели со скользким тротуаром, сугробами, ямами и указаниями, где необходимо насыпать песок.

Напомним, Ратнер назвал лучший способ борьбы с гололедицей в Томске.