За сутки у томичей выявили 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 990 случаев инфицирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оперативным данным за сутки, в Томской области выявили 97 случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 25 человек, 98 пациентов пошли на поправку, сообщили 22 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 990 случаев инфицирования. Выздоровели 162 873 человека. Скончались 988 больных.

За сутки по стране выявили 12 001 заразившегося. Госпитализировали 1 545 пациентов, выздоровели 15 130 россиян. 39 человек умерли.

Напомним, в Томске зарегистрировали первый случай присасывания клеща в 2023 году.