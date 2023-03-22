Более 50 млн рублей выделили на лекарства томичам с болезнями сердца и сосудов

Необходимые лекарства выписывает лечащий врач. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на 2023 год для закупки льготных лекарств для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт, и имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания выделено более 50 млн рублей, сообщается на сайте обладминистрации.

Бесплатные лекарства полагаются пациентам, перенесшим инфаркт миокарда или инсульт, а также тем, кому были сделаны аортокоронарное шунтирование, стентирование или катетерная абляция по восстановлению сердечного ритма.

Как пояснила председатель комитета лекарственного обеспечения облздрава Татьяна Букинич, бесплатные лекарства пациент получает в течение двух лет после перенесенной сосудистой катастрофы.

«Необходимые лекарства выписывает лечащий врач. С 2023 года количество выдаваемых торговых наименований лекарств увеличено до 31. В 2022 году по региональной программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями выдавались лекарства 23 наименований», — добавила Букинич.

Также после выписки из стационара пациенту необходимо встать на учет в своей поликлинике для дальнейшего диспансерного наблюдения и подбора индивидуального курса лечения.

Напомним, в прошлом году на лекарства томичам с сердечно-сосудистыми заболеваниями было выделено более 53 млн рублей. Бесплатные лекарства после перенесенного заболевания получили 5 537 пациентов.