В Томске мужчина попытался украсть медный кабель на ж/д станции

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Томске транспортные полицейские задержали 59-летнего мужчину, который пытался похитить медный кабель с ж/д станции, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

К транспортным полицейским обратился представитель одной из торговых организаций и сообщил о том, что на ж/д станции Томск-грузовой неизвестный пытается украсть высоковольтный кабель.

На месте происшествия полицейские задержали 59-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Мужчина пытался отключить и похитить медный кабель, соединяющий электрощитовую и установку для перекачивания сухого бетона и цемента из ж/д вагонов в грузовые автомобили.

Также оказалось, что задержанный находился на территории России незаконно.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное по статье «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Его заключили под стражу на два месяца.

За незаконное нахождение на территории России мужчина привлечен к административной ответственности.