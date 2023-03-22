Один человек погиб от клещевого энцефалита в Томской области в 2022 году

Более 19 тысяч томичей пострадали от клещей в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в 2022 году диагноз болезни Лайма был поставлен 160 жителям региона. Всего с начала прошлого года было зарегистрировано более 19 тысяч присасываний. Также был зафиксирован 1 летальных исход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Томске с присасыванием клещей в больницы обратились 12 527 человек. Первое присасывание в 2022 году было зарегистрировано 13 апреля.

В 2022 году диагноз клещевого энцефалита был поставлен 44 больным, диагноз болезни Лайма –160 больным. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 16 случаев КВЭ и 29 случаев ИКБ.

Также в прошлом году был зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита. Это произошло из-за позднего обращения в больницу.

Вакцину против клещевого энцефалита в прошлом году поставили 57 233 человека, что составило 83,4 % от числа запланированных прививок. В 2023 году привить от клещевого энцефалита планируется 68 514 человек.

Напомним, в настоящее время клещи в Томской области еще не начали просыпаться.