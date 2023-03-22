Житель Томской области поранил сестре руку куском оконного стекла и украл мобильный телефон у приятеля

Фигуранта отправили в места отбывания наказания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колпашевский городской суд Томской области признал виновным ранее судимого 42-летнего местного жителя в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и краже. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что спустя полтора месяца после освобождения, в октябре 2022 года, пьяный фигурант отправился к сестре для решения вопроса о его регистрации по месту жительства. Мужчина у двери квартиры вёл себя агрессивно. Родственница отказалась пускать его на порог. Колпашевец разозлился, схватил камень и разбил им окно. После этого выхватил из рамы кусок стекла и бросил в сестру, поранив ей руку.

Спустя неделю подсудимый распивал с приятелем спиртное. Когда собеседник уснул, фигурант похитил его мобильный телефон, причинив ущерб на сумму около 6 тысяч рублей.

Виновному назначили год и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с учётом неотбытой части наказания по другому приговору. Адвокат подал апелляционную жалобу. В ней защитник указал, что руку потерпевшей сестры ранили случайно и просил оправдать фигуранта.

Но прокурор заслушал показания свидетелей. Ссылаясь на них, судебную коллегию убедили в обоснованности и законности приговора. Решение вступило в законную силу, осуждённого отправили в места отбывания наказания.

Напомним, пьяные томичи ворвались в квартиру соседа и жестоко избили его табуреткой и ногами.