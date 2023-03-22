Медведи в лесах Томской области начнут просыпаться в апреле

Медведи в Томской области еще не вышли из зимней спячки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медведи в Томской области еще не вышли из зимней спячки. Ориентировочно они начнут просыпаться в 1-2 декаде апреля, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на зампредседателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин

«Выход медведей из спячки зависит от погодных условий, они начнут пробуждаться, когда в лесу потеплеет, побегут ручьи», — сказал Истомин.

По его словам, весенняя охота на бурого медведя среди жителей региона не пользуется спросом. Основная выдача разрешений на отстрел диких животных приходится на осень. На весну в настоящее время осталось 166 разрешений.

Также он сообщил, что в этот период охотники могут ими не воспользоваться, а оформить лицензии на отстрел осенью.

Напомним, сезон весенней охоты начнется в Томской области с 21 марта. Охота продлится до 10 июня 2022 года. Для добычи необходимо получить разрешение и заплатить госпошлину.