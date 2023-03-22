Жестоко избили табуреткой и ногами: пьяные томичи ворвались в квартиру к соседу и напали на него

Пострадавшего избили ногами, руками и табуреткой. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Северском городском суде Томской области вынесли приговор 36-летнему местному жителю. Его признали виновным по уголовному делу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщили региональной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2021 года ночью подсудимый вместе со знакомым пьяными отправились в квартиру соседа. Злоумышленники разбудили мужчину. Из чувства личной неприязни они избили пострадавшего по разным частям тела ногами, руками, различными предметами и табуретом. Фигуранты вытащили соседа на улицу без одежды и бросили у подъезда. В результате мужчине причинили тяжкий вред здоровью.

У соучастника обнаружили психическое заболевание, диагноз по которому поставили ранее. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Фигуранта приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в Томске группа неизвестных избила мужчину до полусмерти.