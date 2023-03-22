Власти Томска намерены через суд признать дом на Октябрьской самовольной постройкой

Фото: Администрация Томска

Власти Томска намерены через суд признать дом на улице Октябрьская, 56 самовольной постройкой. Как сообщила городская администрация, здание располагается в историческом районе.

Дом на улице Октябрьская, 56 находится на территории объекта культурного наследия – достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозерье» в историческом районе «Болото». Здесь проходит один из основных туристических маршрутов.

Как уточнили в мэрии, при строительстве данного объекта были нарушены определенные ограничения, которые есть в этом районе.

«Мы солидарны в этом вопросе с Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области, который считает здание на Октябрьской, 56 самовольной постройкой. Поэтому будем добиваться размещения по этому адресу объекта, соответствующего правилам», - цитирует мэрия и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергея Чикова.

В мэрии напомнили, что в охранных зонах предусмотрено максимальное сохранение объектов исторической среды. Их замена разрешатся при неудовлетворительном состоянии, а также новое строительство. При этом необходимо сохранять параметры и исторические границы. Высота застройки не должна превышать 12 метров.

В строительстве используется только дерево, допускается возведение первого этажа из кирпича, а второго – из дерева. Объемно-планировочные характеристики должны соответствовать окружающей исторической застройке.