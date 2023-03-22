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НовостиОбщество22 марта 2023 4:05

В Томске приостановили движение трамвая №1 от площади Батенькова

К микрорайону Черемошники придётся добираться другим маршрутом
Дарья Черникова
Изменения связаны с ремонтными работами.

Изменения связаны с ремонтными работами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 22 марта временно закрыли движение трамвая №1 от площади Батенькова в сторону микрорайона Черемошники, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в Трамвайно-троллейбусном управлении, изменения связаны с внеплановыми работами “Томскводоканала” по восстановлению водопроводного колодца на улице Розы Люксембург.

Маршрут общественного транспорта восстановят после завершения ремонта.

Напомним, в Томске на пяти главных остановках общественного транспорта установят новые электронные табло.