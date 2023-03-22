В Томске приостановили движение трамвая №1 от площади Батенькова

Изменения связаны с ремонтными работами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Томске 22 марта временно закрыли движение трамвая №1 от площади Батенькова в сторону микрорайона Черемошники, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как уточнили в Трамвайно-троллейбусном управлении, изменения связаны с внеплановыми работами “Томскводоканала” по восстановлению водопроводного колодца на улице Розы Люксембург.
Маршрут общественного транспорта восстановят после завершения ремонта.
Напомним, в Томске на пяти главных остановках общественного транспорта установят новые электронные табло.