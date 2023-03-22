Каменные здания Томска планируют включить в программу “Дом за рубль”

Около 100 каменных дома в Томске не имеют статуса памятника. Фото: Ксения Высотина

В Томске на заседании Комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городская администрация предложила изменить решение думы по программе “Дом за рубль”. Реформа даст возможность инвесторам арендовать каменные здания для их восстановления.

По городу более 100 объектов, не имеющих статуса памятника, находятся без внимания. Как отметил исполняющий обязанности главы департамента архитектуры мэрии Сергей Чиков, эти дома заслуживают поддержки и сохранения. В их число включили те, с которыми запланировали работать по программе “Дом за рубль”. Вкладчики интересуются зданиями и их будущим.

В ближайшее время предложение рассмотрит профильная комиссия. С момента старта проекта инвесторы начали восстанавливать 36 объектов, семь уже отреставрировали и ввели в эксплуатацию.

Напомним, за два месяца 2023 года в Томской области ввели 84 тысячи квадратных метров жилья.