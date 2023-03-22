Томская компания примет участие в строительстве завода медицинских изделий в Латинской Америке

Предприятия договорились о запуске совместных программ по развитию и внедрению методик искусственного интеллекта в производство. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

21 марта томская компания “МОЙЕ Керамик-Имплантате” продемонстрировала проект будущего завода в Латинской Америке для делегации “Русатом РДС”. Компания является отраслевым интегратором Росатома. Сотрудники производят специализированное медицинское оборудование, технику и электронику, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Возглавлял делегацию “Русатома” директор по трансферу технологий Александр Кулиш. Представители заинтересовались технологиями томичей по разработке и производству керамических крупных суставов, стоп и кистей.

Предприятия договорились о запуске совместных программ по развитию и внедрению методик искусственного интеллекта в производство. Сотрудники решили начать строительство завода передовых керамических медтехнологий в одной из стран Латинской Америки.

Фирма “МОЙЕ Керамик-Имплантате” создаёт все виды эндопротезов мелких суставов из циркон-оксидной керамики: запястья, суставы пальцев кисти, стопы. В 2009 году участники стали резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа “Томск”. Специалисты разрабатывают изделия для международных рынков в рамках Центра поддержки экспорта по нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

Напомним, томская компания “Манотомь” предоставит приборы для атомных ледоколов “Якутия” и “Чукотка”.