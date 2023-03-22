Почта России изменит маршруты доставки в период половодья и весенней распутицы в Томской области

Сотрудники почты пересмотрят три маршрута и запустят два пути доставки для жителей отдалённых районов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В период половодья Почта России Томской области изменит маршруты и способы доставки в населённые пункты, подверженные половодью, труднодоступные территории. Реорганизация направлений начинается в конце марта.

В регионе более 600 озёр и крупных рек. Во время таяния льда в зону риска могут попасть около 28 посёлков и десяти районов. В эпицентре половодья окажутся 1 300 жилых домов и 2 700 томичей. Весенняя распутица может затронуть 30 сельских почтовых отделений, участки трасс и более десяти объектов инфраструктуры.

Сотрудники почты пересмотрят три маршрута и запустят два пути доставки для жителей отдалённых районов. После таяния льда работники начнут доставлять прессу, письма и посылки на моторных лодках, теплоходах, паромах, катерах. В Каргасокский район корреспонденцию доставят на вертолёте.

Напомним, ледовзрывные работы прошли на Томи у села Батурино.