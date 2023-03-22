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НовостиОбщество22 марта 2023 0:32

Михаил Сергейчик стал новым директором томского центра «Мой бизнес»

Ранее эту должность занимала Ольга Лапшина
Алёна Мищенко
Фото: Администрация Томской области

Фото: Администрация Томской области

Новым директором центра «Мой бизнес» назначен Михаил Сергейчик. Ранее эту должность занимала Ольга Лапшина, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Нового руководителя назначил губернатор Томской области Владимир Мазур. Во вторник, 21 марта, его представили коллективу.

Ранее Михаил Сергейчик работал директором некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» и руководителем региональной программы финансовой грамотности.

По словам губернатора, задача Михаила Сергейчика помочь предпринимателям создавать новые рабочие места и производить конкурентную продукцию, научить пользоваться мерами господдержки. А также уделить внимание начинающему бизнесу.

Пост руководителя центра «Мой бизнес» занимала Ольга Лапшина. Она покинула должность по собственному желанию.

Михаил Сергейчик родился в 1978 году, окончил ТПУ по специальностям «экономика и управление на предприятии» и «государственное и муниципальное управление».