В Томске 22 марта синоптики обещают плюсовую температуру без осадков

Среда в Томске будет прохладной, но без существенных осадков. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Среда в Томске будет прохладной, но без существенных осадков. Температура воздуха ожидается около +1 градуса, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В среду, 22 марта, в Томске существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с. Днем прогнозируется около -1…+1°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Температура воздуха днем составит -2…+3°С. На дорогах местами гололедица.