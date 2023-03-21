За вымогательство Томский военный суд приговорил рядового к штрафу в 120 тысяч

Фото: соцсети 2-го Восточного окружного военного суда.

Томский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Мураду Ч. Об этом сообщает телеграм-канал «2-й Восточный окружной военный суд».

Из материалов дела следует: рядовой предложил сослуживцу поменяться мобильным телефоном, ранее переданным во временное пользование Ч., но получил отказ. Угрожая «применением насилия», разъяренный мужчина потребовал передать за возврат гаджета 80 000 рублей. Сослуживец, испугавшись за свое здоровье, согласился и пообещал все исполнить.

Кроме этого, рядовой через мобильный банк другого сослуживца перевел 11 200 рублей на счет своего знакомого - полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Военный суд назначил рядовому Ч. наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 120 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.