Еще один томич передал свой уазик бойцам в зону спецоперации на Украине

Василий Гребнев передал свой уазик казакам. Фото: «Народного фронта» Томской области.

В конце февраля семья пенсионеров Юрковых из поселка Заварзино Томской области передала томским бойцам в зону СВО свой уазик. Автомобиль перед отправкой отремонтировали и перекрасили.

Как сообщает паблик регионального отделения «Народного фронта», примеру Юрковых последовал еще один томич. Василий Гребнев передал землякам в зону спецоперации уазик-буханку. Обе машины «Народный фронт» доставит в Донбасс, где они будут служить сводному казачьему отряду.

- У меня есть «таблетка» 2000 года выпуска, у нее новая коробка передач, есть новые детали и узлы. Это машина досталась мне от отца. Я ее решил передать на нужды СВО после того, как увидел публикацию в соцсетях «Народного фронта», - рассказал Василий.

Машина простояла на приколе более 10 лет. Ее не без труда выкатили с места, где она находилась последнее время, и доставили в автосервис. Там уазик отремонтировали и сделали военный тюнинг для работы в боевых условиях: машина нужна для перевозки раненых, доставки грузов, перемещении бойцов в прифронтовую зону.

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