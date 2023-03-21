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НовостиОбщество21 марта 2023 13:02

Полсотни кедров украли вместе с землей в Томском районе

Инцидент произошел около деревни Суетиловка
Екатерина Яганова
Неизвестные вывозили кедры вместе с землей.

Неизвестные вывозили кедры вместе с землей.

Фото: Яна ЛИСИНА

В окрестностях деревни Суетиловка Томского района неизвестные украли кедры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Информация о незаконном выкапывании хвойных деревьев поступила в надзорное ведомство в начале марта 2023 года. Специалисты Россельхознадзора обследовали участок общей площадью 72 га и выяснили, что выкопали полсотни кедров. При этом увозили вместе с землей: диаметр выемок достигал 368 см, а глубина 82 см.

В настоящее время по данному факту сотрудники ОМВД по Томскому району проводят оперативные мероприятия.