Полсотни кедров украли вместе с землей в Томском районе

Неизвестные вывозили кедры вместе с землей. Фото: Яна ЛИСИНА

В окрестностях деревни Суетиловка Томского района неизвестные украли кедры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Информация о незаконном выкапывании хвойных деревьев поступила в надзорное ведомство в начале марта 2023 года. Специалисты Россельхознадзора обследовали участок общей площадью 72 га и выяснили, что выкопали полсотни кедров. При этом увозили вместе с землей: диаметр выемок достигал 368 см, а глубина 82 см.

В настоящее время по данному факту сотрудники ОМВД по Томскому району проводят оперативные мероприятия.