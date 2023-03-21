Жителя Томска отправили в колонию за найденную на улице банковскую карту

Томич расплачивался найденной банковской картой в магазинах. Фото: Даниил ОПАРИН

Кировский районный суд Томска вынес приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в краже с банковского счета, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что в августе прошлого года томич нашел на одной из городских улиц чужую банковскую карточку. Он подобрал ее, но не для того, что вернуть владельцу, а для оплаты своих покупок. В итоге в разных магазинах он накупил продуктов и алкоголя на сумму более 5 тысяч рублей.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда томича приговорили к 2 года 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина с ним не согласился и подал апелляцию, в которой, ссылаясь на признание вины и раскаяние, просил смягчить наказание. Но прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области отметил, что тот совершил тяжкое преступление в период условного наказания по предыдущему приговору, что свидетельствует о необходимости назначения более строгого наказания.

Судебная коллегия Томского областного суда согласилась с доводами прокурора и отказала в удовлетворении жалобы осужденного. Приговор вступил в законную силу.