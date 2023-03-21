Десятирублевую монету с изображением Томска выпустят миллионным тиражом

Фото: Алёны Голевой.

К майским праздникам 2024 года Банк России планирует выпустить десятирублевую монету с изображением Томска. План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет был опубликован на сайте Центробанка.

Десятирублевые монеты с изображением Томска будут выпущены в специальной серии «Города трудовой доблести». Туда также войдут Самара, Саратов и Пермь. Всего Центробанк запланировал изготовить более 40 памятных монет в различных номинациях - от «Выдающихся личностей России» до «Легенд и сказок народов России».

Отметим, что тираж томских десятирублевок составит 1 млн штук. Изготавливать их будут из стали с латунным гальваническим покрытием. Что конкретно будет изображено на ней - пока не известно. Уточним, разработкой эскизов занимались власти Томска совместно с сотрудниками Банка России.