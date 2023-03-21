Спортсменка из Томска завоевала серебряную медаль на российском первенстве по бочча

Томичка завоевала серебро на первенстве. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 17 по 21 марта в Алексине Тульской области проводили первенство России по бочча среди персон с поражением опорно-двигательного аппарата. В состязании участвовали 52 человека из 16 регионов, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Воспитанница ДЮСШ Учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Шевелёва, томичка Софья Клепцына заняла второе место. Спортсменку подготовил к соревнованиям тренер Олег Шарепа.

Бочча - олимпийская спортивная игра на точность, в которой граждане передвигаются в инвалидных креслах. В 2021 году соотечественники завоевали первую бронзовую медаль.

Ранее томский студент Андрей Новиков стал призером первенства России по гиревому спорту.