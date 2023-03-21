Ратнер назвал лучший способ борьбы с гололедицей в Томске

Из нескольких способов выбрали единственный подходящий. Фото: Анна Ковалёва

В Томске необходимо усилить обработку тротуаров песко-соляной смесью, заявил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер журналистам во время контроля за состоянием тропинок. По его словам, несмотря на образующуюся пыль, материал - лучший в борьбе с гололедицей.

Зимой “ТомскСАХ” заготовил около 33 тысяч тонн соли с песком, к концу января насчитали более 11 тысяч тонн. Рабочие предполагают, что запасов хватит до конца морозов. Ратнер отметил, что в апреле и мае смесь придётся убирать, но в период температурных качелей без материала не обойтись. По мнению исполняющего обязанности главы города, в тёплый период нужно подготовить максимальное количество вакуумно-подметальной техники и ликвидировать состав до цветения.

Эксперименты с обработкой тротуаров другими веществами дали не лучший результат. В городе посыпали дорожки золой, реагентами. Они образовывали тёмно-серую плёнку, которая портила обувь. По мнению Ратнера, песко-соляная смесь - не самый плохой вариант.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус объяснил, что популярную в других странах гранитную крошку в Томске не используют из-за дороговизны и отсутствия нужного количества. Помимо этого, в ней видят причины повреждения лобовых стёкол автомобилей.

Напомним, ледовзрывные работы прошли на Томи у села Батурино.