Ледовзрывные работы прошли на Томи у села Батурино

В Томске начали ледовзрывные работы. Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ледовзрывные работы прошли на Томи в районе села Батурино Томского района 21 марта. Специалисты подорвали более 1 км льда, сообщили ГУ МЧС по Томской области.

Сегодня ледовзрывные работы прошли на Томи на протоке Светлой у села Батурино.

«Главная задача на этом участке — направить ледоход по прямому плечу через протоку Светлую в обход главного, но извилистого русла Томи. Для этого специалисты пробурили 80 лунок. Общая протяженность участка подрывов льда составила более одного километра», – говорится в сообщении.

22 марта ледовзрывные работы пройдут на Оби в районе деревни Тискино Колпашевского района.

Напомним, подготовка к паводку на Томи в Томской области началась 10 марта. С 13 до 28 марта запланированы ледорезные работы.