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НовостиОбщество21 марта 2023 7:24

Томский студент Андрей Новиков стал призером первенства России по гиревому спорту

Спортсмен занял третье место
Дарья Черникова
Томские спортсмены показали хорошие результаты на соревнованиях.

Томские спортсмены показали хорошие результаты на соревнованиях.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 17 по 19 марта в Омске проводили первенство России по гиревому спорту среди юниорок и юниоров. В число победителей попал спортсмен из Томского государственного архитектурно-строительного университета, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Андрей Новиков - мастер спорта России. Он занял получил бронзу в дисциплине «длинный цикл с результатом 47 подъёмов» в весе до 63 кг. Студента включили в сборную страны по гиревому спорту.

Тренеры Андрея Новикова - преподаватели кафедры физического воспитания ТГАСУ Игорь Чепуштанов, Алексей Новиков и Сергей Дмитриев.

Напомним, четверо томских спортсменов завоевали золотые медали на “Кубке студенческой лиги самбо”.