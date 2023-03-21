Томский студент Андрей Новиков стал призером первенства России по гиревому спорту

Томские спортсмены показали хорошие результаты на соревнованиях. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 17 по 19 марта в Омске проводили первенство России по гиревому спорту среди юниорок и юниоров. В число победителей попал спортсмен из Томского государственного архитектурно-строительного университета, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Андрей Новиков - мастер спорта России. Он занял получил бронзу в дисциплине «длинный цикл с результатом 47 подъёмов» в весе до 63 кг. Студента включили в сборную страны по гиревому спорту.

Тренеры Андрея Новикова - преподаватели кафедры физического воспитания ТГАСУ Игорь Чепуштанов, Алексей Новиков и Сергей Дмитриев.

Напомним, четверо томских спортсменов завоевали золотые медали на “Кубке студенческой лиги самбо”.