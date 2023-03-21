В Томске перенесли задачу по установке границ исторического поселения на 2023 год

Необходимо утвердить границы столицы региона. Фото: Ксения Высотина

Установку границ исторического поселения Томска перенесли на 2023 год. В 2010-м городу присвоили статус исторического поселения федерального значения. Таким образом необходимо утвердить точную территорию столицы региона. Ранее программу планировали представить до конца 2021 года. Теперь задачу поставили на ближайшее время.

“Охрану границ местности не утвердили. Поэтому приступить к полноценной концепции сохранения исторической застройки города невозможно из-за отсутствия нормативно правового акта”, - заявил заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров на комитете по градостроительству городской думы.

Власти продолжают корректировать, анализировать материалы проекта и привлекают дополнительное финансирование.

Напомним, в 2020 году проект границ исторического Томска предварительно согласовали в Минкульте РФ.