Режим работы светофора скорректировали у Коммунального моста в Томске

Для проезда транспорта со стороны Черной речки время увеличилось на 10 секунд. Фото: Алёна Мищенко

В Томске на Коммунальном мосту скорректировали режим светофоров для проезда транспорта со стороны Черной речки. Время увеличилось на 10 секунд, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для проезда транспорта со стороны Черной речки время увеличилось на 10 секунд – с 50 до 60, для движения автомобилей по Шегарскому тракту (со стороны Тимирязевского, мкр. Северный парк и пос. Серебряный бор) время осталось неизменным – 80 секунд», – говорится в сообщении.

«Так как сейчас мы видим, что со стороны Черной речки идет постоянный плотный поток транспорта, режим 80 на 60 секунд будет действовать постоянно, за исключением воскресенья», – сообщил и.о. директора МКУ «ЦОДД» Эдуард Галоян.

В воскресенье с 17 до 21 часов 80 секунд предоставят тем, кто едет со стороны Черной речки и 60 секунд – кто движется со стороны Тимирязевского.

По мнению экспертов, регулировка режимов светофоров может позитивно повлиять на дорожную ситуацию, но не решит проблему полностью, так как автомобильный на данном участке большой поток машин.

По данным специалистов Центра организации дорожного движения, в час пик за одну минуту по мосту в Томск проезжает в среднем 18-20 автомобилей, эо около 1200 машин в час.

Напомним, ранее в Томске демонтировали ледовую дорогу под Коммунальным мостом. Сейчас подрядчик занимается обустройством локальных очистных сооружений.