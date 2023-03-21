Более 300 млн рублей получит Северск Томской области на модернизацию здравоохранения

ФМБА выделит 210 млн рублей, “Росатом” - 101 млн. Фото: Даниил ОПАРИН

В Северске Томской области Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) и государственная корпорация “Росатом” в 2023-2024 годах планируют модернизировать здравоохранение.

Предварительная стоимость капитального ремонта, закупки оборудования, цифровизации и программных продуктов - 300 млн рублей.

Совместный проект разрабатывают для усовершенствования и доступности медицины в городах с предприятиями госкорпораций. ФМБА выделит 210 млн рублей, “Росатом” - 101 млн. По словам мэра города Николая Диденко ТАСС, деньги распределяют на два года.

Напомним, губернатор Томской области Владимир Мазур на Форуме городов автономной отрасли обсудил развитие Северска.