Более 800 томичей дистанционно зарегистрировали бизнес и открыли расчетный счет

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Сервис Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) пользуется популярностью у томичей: в 2022 году с его помощью с одновременным открытием счёта в Томском отделении зарегистрировались более 800 предпринимателей.

Глеб Зараковский, заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк:

«С помощью сервиса можно открыть свой бизнес буквально «под ключ» за один визит к партнеру, без посещения налоговой, МФЦ, а также офиса банка. Более того он избавил предпринимателей от лишних затрат, например, на нотариуса и т. д.»

Для клиентов банка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит либо в банк, либо в офис партнёра. При этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счёта не взимаются.

Сотрудники банка и партнеры оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке документов в налоговую службу, а открытие счета в банке проходит уже дистанционного, без дополнительных визитов.

Подробнее с информацией о сервисе дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайте «Деловая среда» или на сайте СберБизнес.