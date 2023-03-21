Утренний рейс из Томска задержали почти на 8 часов из-за тумана в Сочи

Рей Томск-Сочи задерживается на 7,5 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вылет самолета из Томска в Сочи отложили на 7,5 часов. Это связано с тем, что из Сочи еще не вернулся предыдущий рейс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло томского аэропорта.

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Томска в Сочи в 10:40 21 марта. Теперь планируемое время вылета — 18:10.

По данным табло, из Сочи в Томск еще не вернулся предыдущий рейс. Самолет должен был прибыть во вторник в 09:30, но прилетит ориентировочно в 17:10.

В справочной службе томского аэропорта журналисту «КП-Томск» сообщили, что вылет рейса из Томска в Сочи задерживается по причине позднего прибытия самолета. Рейс еще не вылетел из Сочи.

Отметим, что в Сочи уже третий день подряд из-за тумана авиакомпании не могут осуществлять рейсы по графику. 20 марта было задержано 18 рейсов.