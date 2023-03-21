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НовостиОбщество21 марта 2023 0:35

СК начал проверку после публикаций в СМИ о протекающей крыше в доме на Угрюмова в Томске

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Алёна Мищенко

Следователи проводят проверку по размещенной в СМИ информации о ненадлежащих условиях проживания в доме по улице Угрюмова, 1/1 в Томске, сообщает пресс-служба регионального СУ СК

Ранее в социальных сетях томичи опубликовали видео, на котором видно как в коридоре дома весной протекает крыша. Жильцы вынуждены ставить ведра, также вода стекает прямо по электропроводке.

«Следственными органами СКР по Томской области проводится проверка по размещенной в региональных СМИ информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме, расположенном по улице Угрюмова,1/1 в городе Томске», – говорится в сообщении.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц на наличие в них состава преступления по статье «Халатность». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.