Порывистый ветер и -3 градуса ожидаются в Томске 21 марта

В Томске во вторник 21 марта температура ожидается до -4 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске во вторник 21 марта температура ожидается до -4 градусов, порывистый ветер и небольшой снег, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске утром пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть южный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -2…-4°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области утром возможна изморозь. Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 14 м/с. Температура воздуха днем составит -1…+4°С, местами до -6 °С. На дорогах местами гололедица.