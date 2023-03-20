На Коммунальном мосту из-за ДТП перекрыли полосу в сторону Тимирязево

Фото: скриншот видео "Регион-70 Томск".

Около 6 вечера на Коммунальном мосту перекрыли полосу в сторону Тимирязево. Как сообщили очевидцы, проблему создала газель, которая «догнала» внедорожник.

Томичи, по всей вероятности, автомобилисты, которые ехали в тот момент по мосту, прокомментировали «приятную новость» в телеграм-канале «Регион-70 Томск»: «Стоим в пробке в международный день счастья:((( Вот привалило так привалило».

Многие, кстати, недоумевали, как машины смогли столкнуться, если скорость движения по мосту очень низкая: «Спецом наблюдаю как переезжаем... Въезд и выезд максимум!!! 15 км/час (чаще 8-10)... Как минимум можно ехать в 2-3,5 раза быстрее. И во столько же пробки были бы меньше...». Одна из подписчиц предположила, что «водитель газели, наверное, на реку любовался и о рыбалке мечтал».

Кто-то заметил, что «ехать можно только по встречке когда машин нет. А они едут колонной».