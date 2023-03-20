В Томске тараканов и личинок покупают оптом

Цена указана за 1 насекомого, но продают их оптом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На популярной интернет-барахолке в Томске можно встретить объявления не только о продаже милых котиков и собак, но и насекомых. Как выяснило издание «АиФ-Томск», жители региона продают и саранчу, и мучников, и тараканов, и сверчков, и даже зофобусов. Их используют в качестве корма рептилиям, птицам, паукообразным и разным млекопитающим, а также для наживки во время рыбалки.

Кормовых насекомых, как правило, продают в замороженном виде. При этом ценник в объявлении заявлен за 1 штуку. Так, одна саранча обойдется в 30 рублей, мучник - 10, тараканы - от 5 до 40, сверчки и зофобосы - 5. Правда, по 2-3 штуки никто не берет - сразу оптом.

Продавцы рассказали, что разводить отдельные виды кормовых насекомых довольно сложно - нужно создать соответствующие условия. Чаще всего для их разведения обустраивают целые фермы. При этом отметили, что разведение насекомых (или их перепродажа) больших денег не приносит, это, скорее, хобби, чем реальный заработок.

Кстати, некоторые покупатели замороженных жуков-червяков также выступают и «перекупами». Так, одна из продавцов призналась, что для своей рептилии покупает тараканов оптом на специальной ферме, а излишки перепродает. Сама их никогда не выращивала, потому что считает, что разводить в квартире такой «корм» невозможно.

При этом, как выяснилось, тех же зофобусов (личинки жуков из семейства чернотелки) вырастить в домашних условиях совсем несложно. Их разведением, в основном, занимаются те, у кого есть рептилии, пауки или птицы.

Уточним, что в большинстве зоомагазинов корм для рептилий практически невозможно найти - его продают только там, где идет торговля экзотическими птицами, ящерами, улитками и животными. Но и там вам живого насекомого не продадут: в томских зоомагазинах представлены только замороженные зофобусы и сушеные тараканы.

Добавим, что редакции в Томской области удалось найти всего пять частных предложений о продаже кормовых насекомых.

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