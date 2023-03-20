Самый милый конкурс: в Томске выбирают главного котика

Фото: Сиб.фм

Самый милый конкурс “Главный котик Томска 2023 “запускает “АиФ-Томск” этой весной! С 20 марта по 16 июня начнутся состязания между хвостатыми питомцами. Редакция принимает фотографии усатых и полосатых. Каждую неделю читатели смогут выбрать финалиста - котика недели, который получит призы.

Фото предоставлено героиней публикации Натальей

20 июня при подведении итогов узнаем, кто станет главным котом Томска. Главный приз - запас корма бренда Zilli для домашнего любимца.

Фото предоставлено героиней публикации Натальей

Снимки пушистиков присылайте на электронную почту aif.tomsk@yandex.ru или в What's App по номеру телефона +7 953 911 79 10. Для участия важно указать имя кота, собственное и способ связи.

Фото предоставлено героем публикации Денисом

Партнёры - Зоосалон-Отель "Мальтезе", товары для животных "Планета ZOO", лакомства для собак "Бруняшки".

Фото: партнёры конкурса

Генеральным партнёром конкурса стал центр ветеринарных услуг ИнноVet. Клиника более семи лет лечит животных. Специалисты высшего уровня оказывают помощь всем питомцам. В учреждении трудятся хирург-ортопед, ратолог, нефролог, уролог, гастроэнтеролог, дерматолог.

Генеральный партнёр конкурса

Ветеринары ставят вакцины и делают ортопедические операции, проводят обследования, диагностики и хирургические вмешательства на новейшем и современном оборудовании.

Полные правила конкурса - здесь.

Напомним, в Томске за 50 тысяч рублей продают котят породы европейская бурма.