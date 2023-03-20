Томичка рассказала об обязательных работах на даче весной

Важно осмотреть теплицу и при необходимости провести ремонт. Фото: Андрей АБРАМОВ

Томская дачница Светлана поделилась секретами обязательных дачных работ после первого весеннего потепления. В первую очередь женщина убирает скопившийся мусор, органический она использует в качестве удобрений.

Следующим этапом Светлана советует обрезать кусты, деревья и убрать больные и старые ветки. Женщина прививает молодые растений и давшие не очень хороший урожай осенью. Томичка заводит компостную кучу для возможности подкормки грядок удобрениями.

“Цветам и ягодам необходимо питание, каждый огородник сам выбирает понравившееся. Это одно из важных дел после установления тёплой погоды”, - отметила женщина в беседе с “АиФ-Томск.”.

Важно осмотреть теплицу. Если на ней появились повреждения, то необходимо провести ремонт, отмыть и продезинфицировать. Вскопать оттаявшую почву, сформировать грядки и использовать удобрения для земли.

При потеплении до +5 градусов и выше дачники высаживают редис, лук, морковь, петрушку и укроп. Томичка предлагает посадить весной вишню, розы, виноград и смородину.

В дачном домике необходимо навести порядок, вынести мусор, избавиться от пыли, подготовить место для отдыха. В помещении можно разложить средства от вредителей.

Напомним, томичей приглашают принять участие в проекте "Добрый огород".