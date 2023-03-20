Четверо томских спортсменов завоевали золотые медали на “Кубке студенческой лиги самбо”

Томичи завоевали 24 награды. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

18 и 19 марта на площадке Томского политехнического университета прошёл “Кубок студенческой лиги самбо” между спортсменами Сибирского, Уральского и Центрального округов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

За высшие награды боролись около 100 самбистов из 14 вузов страны. Томичи завоевали 24 награды, четыре из которых - за первое место.

Бажен Вишняк из ТУСУР выиграл в весовой категории до 64 кг, Леонид Разумов из НИ ТГУ взял золото в разряде 79 кг, Максим Цеханович из НИ ТПУ победил в весе 88 кг, Тимофей Шувалов из ТУСУР взял главный приз в категории 98+ кг.

Финал Кубка проведут в октябре в Казани. Призёры всех весовых категорий отправятся за победой.

Напомним, томичи завоевали 19 медалей разного достоинства на первенстве Сибири по чир спорту.