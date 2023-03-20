За 2022 год благодаря процедуре ЭКО на свет появились более 300 малышей

Процедуру ЭКО предоставляют пациенткам с различными формами бесплодия и при отсутствии медицинских показаний для беременности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Томской области с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 307 малышей, в том числе 22 двойни. По нацпроекту “Демография” жители получают финансовую поддержку, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Медики провели 1 051 процедуру ЭКО и криопереносов эмбрионов. Благодаря вспомогательным технологиям забеременели 398 женщин. У большинства уже на свет появились дети, другие ждут пополнения в семье в 2023 году.

Процедуру ЭКО предоставляют пациенткам с различными формами бесплодия и при отсутствии медицинских показаний для беременности, объяснила начальник отдела акушерской и педиатрической помощи облздрава Светлана Рубейкина.

“За направлением на необходимо обратиться к акушеру-гинекологу женской консультации. После обследования врач направит на специализированный приём в отделение областного перинатального центра имени Евтушенко”, — рассказала эксперт.

Более подробную информацию предоставляют в страховых медицинских организациях, поликлиниках, департаменте здравоохранения.

Напомним, в томском центре помощи детям “Орлиное гнездо” открыли школу осознанного родительства.