Жителей Томска просят помощи в поисках пропавшей 69-летней женщины

Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области.

Жителей Томска просят помочь в поисках пропавшей 69-летней Людмилы Волошиной, местонахождение женщины неизвестно с 17 марта 2023 года, сообщается в телеграм-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

«Томск, Красноярск внимание! Помогите найти человека! Пропала Волошина (Кяргина) Людмила Ивановна, 69 лет (1953 г.р.). С 17 марта 2023 года ее местонахождение неизвестно», – сообщили волонтеры.

Рост женщины 158 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серо-голубые.

Во что была одета в момент пропажи – неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Напомним, ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к жителям Томской области с просьбой помочь найти Ларису Бантикову. Местонахождение женщины 1987 года рождения неизвестно с 23 февраля 2023 года.