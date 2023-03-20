В Томске на пяти главных остановках общественного транспорта установят новые электронные табло

Старые табло заменят на новые. Фото: Ксения Высотина

На остановках общественного транспорта Томска заменят старые и непригодные табло на пять новых электронных, сообщила глава комитета по организации пассажироперевозок мэрии Ольга Свахина на заседании комитета городского хозяйства думы Томска 20 марта.

Работы по предыдущим установкам проводили в рамках муниципального проекта “Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске”, реализуемого в 2014-2020 годах. На экране демонстрировали информацию о времени прибытия автобусов.

Табло планируют расположить на пяти пассажирообразующих остановках. По мнению Ольги Свахиной, положительный эффект от мониторов существует, но развитие сервиса в дальнейшем в думе считают нецелесообразным. Услугой пользуется небольшой круг горожан. А покупка современных экранов на все остановки достаточно затратное дело.

Напомним, в Томске за нарушения ПДД эвакуировали более 100 автомобилей за неделю.