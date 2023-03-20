Мошенники обманули томскую пенсионерку на 1,3 млн рублей

Женщина перевела аферистам все сбережеия. Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским Советского района Томска обратилась 67-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил, что от имени пенсионерки подали заявки на несколько кредитов и перевели 200 тысяч рублей в другую страну.

Мошенник убедил женщину создать “безопасный счёт” и отправить на него все сбережения. Томичка последовала совету лже-полицейского. После денежных операций потерпевшая лишилась 1,3 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее другая томская пожилая леди пострадала от действий мошенников на 100 тысяч рублей.