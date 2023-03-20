В Асине Томской области продолжают капремонт детской школы искусств

В старом здании 1958 года завершают необходимые ремонтные работы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В конце 2023 года в Асине Томской области завершат капитальный ремонт школы искусств. Он стартовал в июне 2022-го, на обновление направили 72,6 млн рублей по национальному проекту “Культура”, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудники подрядной организации “СК Зенит” завершили демонтажные работы, армирование перекрытий и монтаж, оштукатурили наружные стены здания. На 90% готова установка окон, кладку кирпичных парапетов завершили на 80%, усилили проёмы на 70%, стены - на 45%.

На объекте заменят системы водоснабжения, отопление, канализации, электрику и вентиляцию, покрытие полов, установят крыльцо и новые лестницы.

Напомним, детскую поликлинику в Асине построили на 85 процентов.