Томские разработчики из ТГУ создали систему для обеспечения безопасности граждан

На собрании обсудили новые проекты и методики. Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томском государственном университете ведущие учёные, представители ректората и руководство МВД России по региону провели рабочую встречу, сообщили в пресс-службе вуза. На собрании присутствовали руководители 14 полицейских подразделений.

Участники обсудили применение новых технологий и инструментов для обеспечения безопасности граждан. Подходы используют для борьбы с интернет-аферистами, уменьшением числа нарушений на дорогах, снижением террористических угроз.

Разработчики продемонстрировали систему комплексной безопасности, работающую в автономном режиме и реагирующую на чрезвычайные ситуации. С ней интегрировали различные блоки - “тревожные кнопки”, “умная” навигация, видеонаблюдение.

Методику создали совместно с “Глонасс”, её тестируют на базе вуза в рамках проекта “Умный кампус”, объяснил первый проректор ТГУ Виктор Дёмин. С помощью анализа и сбора данных с открытых источников можно выявить группы, провоцирующие молодёжь на противоправные деяния и девиантное поведение.

“Умное” видеонаблюдение отслеживает несчастные случаи, падения на льду, в общественных местах, вандализм. В университете систему используют для охраны общежитий и корпусов.

Напомним, систему повышения безопасности авиационных беспилотников создадут в Томской области на базе ТГУ.