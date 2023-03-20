Более 300 листовок с незаконной рекламой демонтировали в Кировском районе Томска во время санпятницы

Номера рекламодателей подключили к автодозвону. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В пятницу, 17 марта в Кировском районе Томска специалисты профильных отделов и инспекторы “Санитарной милиции” вышли в рейд по выявлению незаконной рекламы и её демонтажу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С фасадов зданий по улицам Советской, Елизаровых, Красноармейской, Карташова и проспекту Кирова сняли 314 объявлений и табличек. Номера рекламодателей подключили к автодозвону.

Расклейка листовок грозит предупреждением или административным штрафом от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, взыскания должностным лицам - 30-50 тысяч рублей, юридическим - 100-200 тысяч рублей.

Через мобильное приложение “Наш Томск” горожане могут сообщать о незаконных рекламах и объявлениях.

Напомним, до конца марта томские улицы необходимо очистить от незаконных реклам и рисунков вандалов.