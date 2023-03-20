Более 70 домов в Ленинском районе Томска останутся без холодной воды 3 апреля

Холодная вода будет отсутствовать весь день. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Холодное водоснабжение будет отсутствовать весь день 3 апреля в части домов Ленинского района Томска. Горожан просят сделать необходимые запасы воды, пресс-служба «Томскводоканала».

«В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 9:00 до 23:45 3 апреля 2023 года», – говорится в сообщении.

Так, холодную воду отключат по следующим адресам:

пер. Войкова, 1, 2а, 4;

ул. Войкова, 7, 8 стр.3, 9, 10, 12, 13, 13/1, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 16 стр.1, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 27 стр.7, 27 стр.6, 31, 32, 32, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 45;

пер. Заозерный, 16/1, 16/2, 16/3;

ул. Карла Маркса, 48, 48 стр.19, 48/1;

пер. Картасный, 6, 7, 8, 8а, 11;

ул. Мельничная, 2б, 7, 7а, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19/1, 20, 23, 23 стр.1, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 35/1;

пре. Сухоозерный, 5, 7, 7а, 13, 13/1.

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.