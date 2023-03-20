В Томской области планируют повышать финансовую грамотность населения

Системная работа началась в 2010 году. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области провели первое в 2023 году заседание координационного совета по повышению финансовой грамотности. Председатель - заместитель губернатора Александр Феденёв, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По словам руководителя регионального центра финансовой грамотности Михаила Сергейчика, системная работа началась в 2010 году. С 2014-го в регионе реализуют целевую программу по повышению финансовой грамотности. Местные жители могут обращаться в представительства регионального центра по денежным вопросам. Сотрудники антикризисного центра “Ваши личные финансы” в 2022 году оказали помощь почти 500 гражданам.

В школах и заведениях со средним профессиональным образованием учеников обеспечили методическими комплектами, рассказал Михаил Сергейчик. Литературу предоставили со 2 по 11 классы.

Почти 400 педагогов общего и профессионального образования в 2022-м прошли курсы повышения квалификации, основам финансовой грамотности обучили 1 300 педагогов. Свыше 48 тысяч томичей разных возрастов участвовали в образовательных мероприятиях областной программы финансовой грамотности.

По словам Александра Феденёва, ключевая задача - создать для населения единую систему информирования по денежным вопросам и повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

Напомним, губернатор Томской области Владимир Мазур на Форуме городов автономной отрасли обсудил развитие Северска.