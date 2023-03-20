Двоих жителей Томска приговорили к длительному тюремному сроку за сбыт наркотиков

В Томске двоих местных жителей 23 и 28 лет приговорили к длительным срокам лишения свободы за попытку незаконного сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2021 году 23-летняя томичка и ее 28-летний соучастник объединились в организованную группу в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Томской области и за ее пределами.

«В ноябре 2021 года, получив от соучастника координаты тайников с крупными партиями наркотиков, они отправились за ними в г. Омск. Синтетические наркотические средства общей массой свыше полутора килограмм они должны были расфасовать и сбывать бесконтактным способом наркопотребителям», – говорится в сообщении.

Они были задержаны по прибытии в Томск. Привезенные в город наркотики массой 553,51 г и 1067,36 г изъяли из незаконного оборота.

Двоих жителей Томска признали виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере». Первая фигурантка также была осуждена по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере».

23-летнюю томичку приговорили к 9 годам в исправительной колонии общего режима, а ее 28-летнего соучастника – к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.