Сибирский фестиваль “Большая медведица” с участием детей с двойной исключительностью проведут в Томске

Мероприятие завершится праздничным концертом. Фото: Иван МАКЕЕВ

22 марта в Томске пройдёт фестиваль “Большая медведица” с участием детей с двойной исключительностью. Мероприятие стартует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации области. На встрече юные сибиряки покажут безграничные возможности, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фестиваль начнётся в 10:00 в международном культурном центре Национального исследовательского Томского политехнического университета. Для участников проведут множество авторских мастер-классов: автор блога “Жизнь в темноте”, покоритель Эльбруса Иван Ерхов; слабовидящая художница, разработчица методик обучения рисованию незрячих детей Диана Слипецкая; художник, спортсмен, писатель, инклюзивный актёр Александр Похилько; художественный руководитель Имперского Русского Балета, заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Руководитель образцового коллектива спортивного и современного танца “Хобби шанс” Светлана Ставицкая проведёт мастер-класс по вовлечению детей с двойной исключительностью в творчество. Исполнительный директор Общероссийского союза общественных объединений “Национальный Парадельфийский комитет России” Наталья Крель расскажет об универсальном пространстве для инклюзивного общества и доступной среде. Художественный руководитель международного театрального проекта Лада Дениз поделится опытом организации театральных студий в школах.

В 15:00 в танцевальном зале МКЦ НИ ТПУ дети, родители, общественные организации и представители региональной власти примут участие в пленарной дискуссии “Семь секретов успешного взаимодействия с людьми безграничных возможностей”. Вечером с участием победителей конкурса состоится гала-концерт в театре драмы.

Напомним, подготовка к VIII региональному чемпионату “Абилимпикс” стартовала в Томской области.