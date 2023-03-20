Более 20 вакансий предложит томичам «Межениновская птицефабрика» на открытом отборе

Фото: Качановская Наталья

«Межениновская птицефабрика», «Сибирская олива» и «СПК «Межениновский» ищут более 20 новых сотрудников. Жителям Томской области 22 марта предлагается пройти собеседование на открытом отборе вакансий, сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости.

«Кадровый центр «Работа России», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Сибирская олива» и ООО «СПК «Межениновский» приглашают соискателей посетить открытый отбор на свободные вакансии. Отбор пройдёт 22 марта с 10 до 12 часов на площадке Кадрового центра (Фрунзе 103 д, 1 этаж)», – говорится в сообщении.

Жителям региона предложат вакансии водителей, грузчиков, менеджеров, трактористов, дезинфекторов, дояров, электрогазосварщиков, электромонтеров, лаборантов, зоотехников, фрезеровщиков, слесарей, наладчиков, бухгалтеров, мерчендайзеров, продавцов, упаковщиков, фасовщиков и др.

Всем сотрудникам обещают официальное трудоустройство, «белую» зарплату и полный соцпакет. До места работы сотрудников доставляет служебный транспорт, в некоторых случаях предоставляется комната в сельском общежитии.

Мероприятие бесплатное. Подробную информацию о можно узнать по телефону: 8(3822) 46-98-70.

Подробное описание и полный список вакансий представлены в программе мероприятия.