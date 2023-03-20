Губернатор Томской области Владимир Мазур на Форуме городов автономной отрасли обсудил развитие Северска

Владимир Мазур рассказал о проекте “Прорыв”, реализуемый северскими атомщиками. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Москве прошёл VII Форум городов атомной отрасли при содействии госкорпорации “Росатом”. В мероприятии принял участие губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщили в пресс-службе администрации региона. На конференции обсудили планы реализации стратегий 28 населённых пунктов автономной отрасли, в том числе развитие Северска, до 2045 года.

В 2022 году к восьми территориям опережающего социально-экономического развития (ТОР) прибавилось ещё четыре с моногородах - Димитровграде, Глазове, Краснокаменске и Усолье-Сибирском. На 12 участках зарегистрировали 164 компании-резидента, инвестиции превысили 86 млрд рублей, запланировали создать около 10 тысяч рабочих мест. В Северской ТОР зафиксировали 24 резидента. В компаниях трудятся 1 388 человек.

Владимир Мазур рассказал о проекте “Прорыв”, реализуемый северскими атомщиками, о подготовке специалистов в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. До 2030 года для программы важно привлечь более 100 тысяч сотрудников. Им необходимо создать новые технологии замкнутого топливного цикла.

“Наш Северск – крупнейший город в системе “Росатома”. Его развитие зависит от объединения усилий государства и корпорации, властей региона и города, руководства градообразующего предприятия”, – заявил губернатор.

Напомним, на модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области из федерального бюджета выделят более 770 млн рублей.